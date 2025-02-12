Государство оплатит обучение этих лиц

Плата за обучение в профессиональных образовательных учреждениях лиц, поселившихся на освобожденных территориях Азербайджана, будет покрываться государственным бюджетом в течение 3 лет.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании", который был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, плата за обучение граждан, поселившихся на освобожденных территориях, которые будут приняты в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения на учебные годы 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028, а также продолжающих обучение на платной основе, будет покрываться за счет государственного бюджета.

Отметим, что в случае принятия изменений они вступят в силу с 15 сентября 2025 года.