Пробки на ряде улиц и проспектов Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Проспект Бабека, в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Круг "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

11. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат.