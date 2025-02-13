В Азербайджане проводят техпроверку газовых приборов

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" приступило к проведению технических проверок с целью обеспечения безопасности пользователей.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", эти проверки направлены на выявление несоответствий техническим требованиям и использование газовых приборов, которые не соответствуют установленным стандартам.

Цель проверок - предотвратить потенциальные риски, такие как утечка газа и отравление угарным газом. Специалисты ПО принимают необходимые меры для снижения угроз и обеспечения безопасной эксплуатации газа абонентами.