https://news.day.az/society/1729886.html В Азербайджане проводят техпроверку газовых приборов - ВИДЕО Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" приступило к проведению технических проверок с целью обеспечения безопасности пользователей, передает Day.Az.
В Азербайджане проводят техпроверку газовых приборов - ВИДЕО
Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" приступило к проведению технических проверок с целью обеспечения безопасности пользователей.
Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", эти проверки направлены на выявление несоответствий техническим требованиям и использование газовых приборов, которые не соответствуют установленным стандартам.
Цель проверок - предотвратить потенциальные риски, такие как утечка газа и отравление угарным газом. Специалисты ПО принимают необходимые меры для снижения угроз и обеспечения безопасной эксплуатации газа абонентами.
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