Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел Азербайджана выпустило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передает Day.Az.

"Согласно прогнозам синоптиков, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, в некоторых регионах страны ожидаются осадки, а в горных районах возможен гололёд.

Полиция настоятельно рекомендует водителям в условиях дождливой погоды снизить скорость до безопасного уровня, соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также проверять техническое состояние транспортных средств.

В горных районах, где дороги могут покрыться льдом, советуется отложить поездки, если автомобиль не оснащён зимними шинами или не подготовлен к зимним условиям, особенно если речь идет о старых автомобилях. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок по скользким дорогам", - говорится в сообщении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az