https://news.day.az/society/1730064.html Завершится рассмотрение обращений в связи с муниципальными выборами - Дата Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии по общим итогам муниципальных выборов. Об этом Day.Az сообщили в ЦИК.
Завершится рассмотрение обращений в связи с муниципальными выборами - Дата
Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии по общим итогам муниципальных выборов.
Об этом Day.Az сообщили в ЦИК.
Отметим, что в соответствии со статьями 108.2, 239 Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия должна проверить и утвердить итоги выборов в течение не позднее 20 дней, начиная со дня голосования. В связи с муниципальными выборами этот период охватывает отрезок времени до 18 февраля 2025 года.
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