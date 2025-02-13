Завершится рассмотрение обращений в связи с муниципальными выборами

Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии по общим итогам муниципальных выборов.

Об этом Day.Az сообщили в ЦИК.

Отметим, что в соответствии со статьями 108.2, 239 Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия должна проверить и утвердить итоги выборов в течение не позднее 20 дней, начиная со дня голосования. В связи с муниципальными выборами этот период охватывает отрезок времени до 18 февраля 2025 года.