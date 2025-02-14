Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

3) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

4) улице Микаила Мушфига, от круговой развязки "Бадамдар" в направлении школы №20;

5) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки).