В Азербайджане расширяется перечень потенциально опасных объектов

В Азербайджане расширяется список объектов с потенциальной опасностью.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к Градостроительному и строительному кодексу, законам "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, объекты, занимающиеся приобретением, производством, переработкой, транспортировкой, использованием и утилизацией опасных веществ, представляющих угрозу для населения и окружающей среды, а также обладающие радиоактивными и ионизирующими источниками излучения, взрывоопасными и другими аварийно-опасными сооружениями, установками и оборудованием, будут считаться объектами с потенциальной опасностью.

Также объекты с потенциальной опасностью должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре. Порядок ведения Единого государственного реестра объектов с потенциальной опасностью будет определяться соответствующим органом Исполнительной власти.

Отметим, что предлагаемые поправки к законопроекту "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, законы "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях" носят технический характер и предлагаются в целях большей ясности и точности формулировки текста закона.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.