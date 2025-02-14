Капитан AZAL о трагедии под Актау

В свежем выпуске популярного подкаста "Поговорим?" слушателей ждет очень важная беседа журналиста Гамида Гамидова с капитаном Airbus А320, директором Управления безопасности полетов авиакомпании AZAL Ринатом Гусейновым, сообщает Day.Az.

Ринат Гусейнов поделился своими мыслями о трагическом событии 25 декабря - крушении самолета AZAL под Актау. Он рассказал, как пилотов назначают на те или иные рейсы, вспомнил своих погибших коллег - Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

Пилот также прокомментировал, почему пилоты между собой и с диспетчерами говорят на английском языке.

Не обошел вниманием Ринат Гусейнов и предварительный отчет Министерства транспорта Казахстана, заявив о внутреннем расследовании AZAL.

Он высказал свое мнение о том, почему самолет не вернулся в Баку после того, как его атаковали; почему не сел на воду; почему не долетел до взлетно-посадочной полосы; что происходило на борту после того, как его подбили и, что такое "взорвались" два сидения.

Беседа плавно перетекла в обсуждение плана "Ковер" и то, кто ответственен за подбитый самолет AZAL.

Р.Гусейнов в завершении пояснил, что действия погибших пилотов были безупречны и будут изучаться во всем мире.

Полную версию интервью слушайте в новом выпуске подкаста "Поговорим?":