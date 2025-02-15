https://news.day.az/society/1730459.html В Баку сгорел автомобиль В Сабунчинском районе Баку произошел пожар. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в Сабунчинском районе загорелись возгораемые части легкового автомобиля марки "Мерседес". Придорожные линии коммуникаций защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В Баку сгорел автомобиль
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в Сабунчинском районе загорелись возгораемые части легкового автомобиля марки "Мерседес".
Придорожные линии коммуникаций защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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