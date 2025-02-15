В Баку сгорел автомобиль

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в Сабунчинском районе загорелись возгораемые части легкового автомобиля марки "Мерседес".

Придорожные линии коммуникаций защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.