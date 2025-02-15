В трех районах Азербайджана произошли возгорания

В Сальянском, Гёйчайском и Саатлинском районах республики произошли пожары.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в селе Шорсулу Сальянского района на первом этаже двухэтажного 6-комнатного дома общей площадью 240 кв.м. частично сгорела деревянная кровля кухни на площади 7 кв.м. и холодильник. Остальная часть дома защищена от пожара.

Кроме того, в селе Джаирли Гёйчайского района на площади 5 кв.м. сгорели доски, собранные внутри вспомогательного сооружения общей площадью 30 м2, а также деревянные отходы на площади 10 кв.м. Остальная часть здания защищена от огня.

Еще один пожар произошел в Саатлинском районе. В селе Мустафабейли сгорели деревянные конструкции подсобного помещения общей площадью 30 кв.м. Ближайший дом защищен от пожара.

Все пожары были потушены подразделениями пожарной охраны.