Сколько человек спасено в Азербайджане за сутки?

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлено 22 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей. Всего за прошедшие сутки спасены 6 человек, включая одного малолетнего ребенка.