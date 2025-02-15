В Шамкире изъяты оружие и наркотики

В Шамкире в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были обнаружены и изъяты оружие и наркотические средства.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств были задержаны 41-летний Руслан Мусаев, 36-летний Рамин Адыгезалов и 35-летний Арзу Ализаде.

У них были изъяты в общей сложности автомат Калашникова, магазин, 12 патронов, пистолет марки "Макаров", обойма, 4 патрона и около 4 кг опиума и героина.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.