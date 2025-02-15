https://news.day.az/society/1730548.html В Шамкире изъяты оружие и наркотики В Шамкире в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были обнаружены и изъяты оружие и наркотические средства.
В Шамкире изъяты оружие и наркотики
В Шамкире в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были обнаружены и изъяты оружие и наркотические средства.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств были задержаны 41-летний Руслан Мусаев, 36-летний Рамин Адыгезалов и 35-летний Арзу Ализаде.
У них были изъяты в общей сложности автомат Калашникова, магазин, 12 патронов, пистолет марки "Макаров", обойма, 4 патрона и около 4 кг опиума и героина.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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