https://news.day.az/society/1730611.html В Саатлы пропавший без вести мужчина обнаружен мертвым – есть задержанные В Саатлинском районе найдено тело пропавшего жителя села Ширинбейли Миргасана Мирабдуллы оглы Сеидова 1959 года рождения. Как сообщает Day.Az, установлено, что М.Сеидов был задушен и сброшен в водоканал своими соседями Эльшадом Эльбурус оглу Аббасовым 1980 года рождения и его сыном 2005 года рождения.
В Саатлы пропавший без вести мужчина обнаружен мертвым – есть задержанные
В Саатлинском районе найдено тело пропавшего жителя села Ширинбейли Миргасана Мирабдуллы оглы Сеидова 1959 года рождения.
Как сообщает Day.Az, установлено, что М.Сеидов был задушен и сброшен в водоканал своими соседями Эльшадом Эльбурус оглу Аббасовым 1980 года рождения и его сыном 2005 года рождения.
Подозреваемые были задержаны и переданы под следствие.
Проводится расследование.
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