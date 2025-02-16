В Саатлы пропавший без вести мужчина обнаружен мертвым

В Саатлинском районе найдено тело пропавшего жителя села Ширинбейли Миргасана Мирабдуллы оглы Сеидова 1959 года рождения.

Как сообщает Day.Az, установлено, что М.Сеидов был задушен и сброшен в водоканал своими соседями Эльшадом Эльбурус оглу Аббасовым 1980 года рождения и его сыном 2005 года рождения.

Подозреваемые были задержаны и переданы под следствие.

Проводится расследование.