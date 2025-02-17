https://news.day.az/society/1730993.html Трагическая смерть женщины в Нафталане В Азербайджане женщина скончалась от отравления угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Нафталан. Так, в доме, где проживала Бахар Бехбудова, 1990 года рождения, было обнаружено её тело. Сообщается, что 35-летняя женщина умерла от угарного газа. По факту ведется расследование.
Трагическая смерть женщины в Нафталане
В Азербайджане женщина скончалась от отравления угарным газом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Нафталан.
Так, в доме, где проживала Бахар Бехбудова, 1990 года рождения, было обнаружено её тело.
Сообщается, что 35-летняя женщина умерла от угарного газа.
По факту ведется расследование.
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