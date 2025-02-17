https://news.day.az/society/1730993.html

Трагическая смерть женщины в Нафталане

В Азербайджане женщина скончалась от отравления угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Нафталан. Так, в доме, где проживала Бахар Бехбудова, 1990 года рождения, было обнаружено её тело. Сообщается, что 35-летняя женщина умерла от угарного газа. По факту ведется расследование.