Трагическая смерть женщины в Нафталане

В Азербайджане женщина скончалась от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Нафталан.

Так, в доме, где проживала Бахар Бехбудова, 1990 года рождения, было обнаружено её тело.

Сообщается, что 35-летняя женщина умерла от угарного газа.

По факту ведется расследование.