Как продвигается строительство внутренних дорог в городе Физули?

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана оперативно и качественно реализует проект строительства внутренних дорог города Физули.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство.

В рамках первого этапа проекта проводится строительство 12 улиц общей длиной 18,5 километра.

На данном этапе производится выемка непригодного грунта, который затем заменяется качественным материалом, после чего осуществляется обратная засыпка и формирование нового земляного полотна. Далее укладывается выравнивающий слой, а также возводятся нижний и верхний слои основания. На участках с готовым дорожным основанием проводится укладка асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта также осуществляется укладка бордюрных камней вдоль тротуаров, мощение тротуаров брусчаткой, установка осветительных столбов. Помимо этого, создаются новые зеленые зоны, высаживаются кустарники и деревья.

Кроме того, вдоль улиц ведутся работы по прокладке коммуникационных сетей города Физули, включая водопровод, канализацию, ливневые трубы, а также газовые, телекоммуникационные и электрические линии.

Все работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Для своевременного завершения работ согласно утвержденному графику на строительную площадку привлекается необходимое количество рабочей силы.

Отметим, что в рамках II этапа строительства внутренних дорог города Физули работы выполнены на 30 процентов согласно "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".