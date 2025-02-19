Полиция о раскрываемости преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 49 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 3 преступления, оставшихся нераскрытым с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий был задержан 91 человек, находящийся в розыске, включая 70 людей, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 31 преступление, связанное с наркотиками, а также 22 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 44 подозреваемых.