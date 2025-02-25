https://news.day.az/society/1732909.html Госагентству гражданской авиации Азербайджана предоставлены новые полномочия Как сообщалось, утвержден Порядок проведения сертификации организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов. Кабинет министров Азербайджана утвердил в связи с этим постановление.
Госагентству гражданской авиации Азербайджана предоставлены новые полномочия
Как сообщалось, утвержден Порядок проведения сертификации организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов. Кабинет министров Азербайджана утвердил в связи с этим постановление.
Day.Az сообщает, что тем самым предоставлены новые полномочия Государственному агентству гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.
Таким образом, агентство будет осуществлять контроль за деятельностью организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов.
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