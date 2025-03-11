В Азербайджан экстрадированы трое лиц, находящихся в международном розыске

Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Абдуллаева Ифрамина Эльбрус оглу, Юсуфова Эмина Борис оглу и Мехдиева Натига Искендер оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.