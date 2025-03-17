https://news.day.az/society/1737852.html По каким дням будет работать ASAN Xidmət? В связи с празднованием Новруза и Рамазана центры ASAN xidmət и ASAN kommunal приостановят свою работу. Как сообщает Day.Az, офисы будут закрыты для граждан с 20 по 24 марта, а также 29, 30 и 31 марта. С 25 по 28 марта центры продолжат обслуживать граждан в обычном режиме.
По каким дням будет работать ASAN Xidmət?
В связи с празднованием Новруза и Рамазана центры ASAN xidmət и ASAN kommunal приостановят свою работу.
Как сообщает Day.Az, офисы будут закрыты для граждан с 20 по 24 марта, а также 29, 30 и 31 марта.
С 25 по 28 марта центры продолжат обслуживать граждан в обычном режиме.
В свою очередь, служба ASAN №1 в Сумгайыте ограничила количество предоставляемых услуг из-за ремонтных работ. Ожидается, что работы завершатся 7 апреля, и центр возобновит свою полную деятельность.
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