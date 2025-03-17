В Азербайджане ожидается сильный ветер

Выпущено "желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, выпущено "желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 18-23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны.

В соответствии с "желтым" предупреждением в Агстафе, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Шамкире, Самухе, Гядабее, Нахчыванской АР, Бейлагане, Физули, Джабраиле, Губадлы, Агдаме, Имишли, Сальяне, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Мингячевире, Ширване, Гаджигабуле, Шамахы, Исмаиллы, Огузе, Габале, Загатале, Балакяне, Гахе, Шабране, Гусаре, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Агджабеди, Алтыагадже, Гёйчае, Агдаше, Евлахе, Тертере и Барде северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с "оранжевым" предупреждением, в Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Дашкесане, Шеки, Геранбое, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине и Зангилане северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 19 по 23 марта в соответствии с "оранжевым" предупреждением северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.