Новые ограничения скорости для поездов в Азербайджане

Поезда должны снижать скорость до 20 километров в час при желтом и красном свете светофора и останавливаться перед первым путевым светофором противоположного направления.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте", утвержденной Кабинетом Министров.