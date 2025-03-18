https://news.day.az/society/1738118.html Новые ограничения скорости для поездов в Азербайджане Поезда должны снижать скорость до 20 километров в час при желтом и красном свете светофора и останавливаться перед первым путевым светофором противоположного направления. Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте", утвержденной Кабинетом Министров.
Новые ограничения скорости для поездов в Азербайджане
Поезда должны снижать скорость до 20 километров в час при желтом и красном свете светофора и останавливаться перед первым путевым светофором противоположного направления.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте", утвержденной Кабинетом Министров.
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