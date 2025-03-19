https://news.day.az/society/1738415.html Дорожная полиция обратилась к водителям - в связи с праздничными днями Учитывая повышение интенсивности движения на дорогах, водителям вновь рукомендуется соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, о недопустимости управления автотранспортным средством в уставшем и сонном состоянии, а также необходимости обеспечения безопасности пассажиров.
Дорожная полиция обратилась к водителям - в связи с праздничными днями
Учитывая повышение интенсивности движения на дорогах, водителям вновь рукомендуется соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, о недопустимости управления автотранспортным средством в уставшем и сонном состоянии, а также необходимости обеспечения безопасности пассажиров.
Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении главного управления дорожной полиции в связи с праздничными днями.
Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
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