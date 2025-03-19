Дорожная полиция обратилась к водителям

- в связи с праздничными днями

Учитывая повышение интенсивности движения на дорогах, водителям вновь рукомендуется соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, о недопустимости управления автотранспортным средством в уставшем и сонном состоянии, а также необходимости обеспечения безопасности пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении главного управления дорожной полиции в связи с праздничными днями.

Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.