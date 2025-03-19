Из Азербайджана в Казахстан экстрадирована преступница

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об экстрадиции гражданки Казахстана Анастасии Витальевны Трофимовой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что в январе текущего года в Азербайджане была задержана А.В. Трофимова, обвиняемая в организации и проведении азартных игр на территории Казахстана и объявленная в международный розыск, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 г. принято решение об экстрадиции обвиняемой. В сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана она была передана уполномоченному органу Республики Казахстан.