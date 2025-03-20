В Азербайджане наступила весна

Сегодня в 13:01:25 в Азербайджане наступила весна.

Как передает Day.Az, в это время наблюдается равноденствие. 

Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном полушарии - осень.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут 46 секунд до 21 июня.