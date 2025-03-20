https://news.day.az/society/1738768.html В Азербайджане наступила весна Сегодня в 13:01:25 в Азербайджане наступила весна. Как передает Day.Az, в это время наблюдается равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном полушарии - осень.
В Азербайджане наступила весна
Сегодня в 13:01:25 в Азербайджане наступила весна.
Как передает Day.Az, в это время наблюдается равноденствие.
Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном полушарии - осень.
Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут 46 секунд до 21 июня.
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