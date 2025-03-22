Вниманию метеочувствительных людей

На Земле в пятницу, 21 марта, началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 - G2).

Как передает Day.Az, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, около 19:00 по бакинскому времени геомагнитное поле начало проявлять слабые возмущения, а к 21:00 была зафиксирована буря, охватывающая диапазон от слабого до умеренного уровня.

По его словам, в последние дни на Солнце не было мощных вспышек, отмечено лишь две, достигавшие нижней границы среднего класса М. Исходя из этого, вероятной причиной магнитных возмущений стало вхождение Земли в плотный и быстрый поток солнечного ветра.

Ожидается, что буря завершится ближе к полудню субботы, после чего геомагнитное поле останется преимущественно в состоянии слабого возмущения.