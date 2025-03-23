https://news.day.az/society/1739234.html На этих территориях временно не будет газа Завтра, 23 марта, в нескольких селах Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики временно приостановят подачу газа. Как сообщает Day.Az, причиной отключений станут ремонтные работы, связанные с трещиной в газопроводе диаметром 159 мм. С 10:00 до 12:00 газа не будет в населённых пунктах Махмудкенд, Зейве, Дюденге и Джалилкенд.
На этих территориях временно не будет газа
Завтра, 23 марта, в нескольких селах Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az, причиной отключений станут ремонтные работы, связанные с трещиной в газопроводе диаметром 159 мм.
С 10:00 до 12:00 газа не будет в населённых пунктах Махмудкенд, Зейве, Дюденге и Джалилкенд. После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.
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