https://news.day.az/society/1739234.html

На этих территориях временно не будет газа

Завтра, 23 марта, в нескольких селах Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики временно приостановят подачу газа. Как сообщает Day.Az, причиной отключений станут ремонтные работы, связанные с трещиной в газопроводе диаметром 159 мм. С 10:00 до 12:00 газа не будет в населённых пунктах Махмудкенд, Зейве, Дюденге и Джалилкенд.