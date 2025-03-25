Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 22 см

Высота снежного покрова в некоторых районах Азербайджана достигла 22 см.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков варьировалось: в Астаре выпало 20 мм, в Лянкяране - 17 мм, в Габале - 14 мм, в Шамахы - 12 мм, в Шабране - 11 мм, в Исмайыллы - 8 мм, в Лерике - 6 мм, в Алтыагадже, Шеки и Нефтчале - 4 мм, в Огузе, Баку и на Абшероне - 3 мм, в Хачмазе и Ярдымлы - 2 мм, а в Агсу, Шуше, Билясуваре, Кюрдамире, Гёйчае, Тертере и Балакене - 1 мм.

В горных районах прошел снег: снежный покров в Загатале (Алибей) достиг 22 см, в Гусаре (Лаза) - 18 см, в Губе (Грыз) - 17 см, на Шахдаге - 9 см, в Гахе (Сарыбаш) - 6 см, в Хыналыге - 4 см, в Халтане - 3 см, а в Гобустане - 2 см.

Сильный северо-западный ветер 24 марта достигал 20 м/с в Нафталане, 18 м/с в Мингячевире, а в Шабране и Халтане порывы достигали 16 м/с. На Каспии высота волн составила 3,2 м.

В Гахе, Балакене, Загатале, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Грызe, Гёйчае и Лерике наблюдался густой туман, из-за которого видимость не превышала 200 метров.

Температура воздуха ночью опускалась до 6 градусов в Баку и на Абшероне, 7 градусов в низменных районах, 5 градусов в Нахчыване, а в горных районах достигла -8 градусов.