https://news.day.az/society/1739937.html

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В районах Азербайджана 27 марта ожидаются кратковременные осадки. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии. Согласно информации, местами возможны кратковременные усиления осадков, грозы, град.