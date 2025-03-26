Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В районах Азербайджана 27 марта ожидаются кратковременные осадки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, местами возможны кратковременные усиления осадков, грозы, град.