https://news.day.az/society/1739937.html Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра В районах Азербайджана 27 марта ожидаются кратковременные осадки. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии. Согласно информации, местами возможны кратковременные усиления осадков, грозы, град.
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В районах Азербайджана 27 марта ожидаются кратковременные осадки.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, местами возможны кратковременные усиления осадков, грозы, град.
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