Молодой азербайджанец получил высокую должность в Украине

Молодой азербайджанец Рамиль Агабеков, проживающий в Украине, избран главой фракции правящей партии "Слуга народа" в городском совете Николаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.

Отмечается, что Агабеков родом из Сальянского района Азербайджана. Он является сыном Заура Агабекова, представителя Совета азербайджанцев Украины по Николаевской области. До нового назначения Рамиль уже был депутатом Николаевского горсовета, возглавлял молодёжное крыло партии по региону.

Выборы нового председателя прошли после отставки прежнего лидера фракции - Татьяны Домбровской. Она ушла по семейным обстоятельствам.

Назначение Рамиля Агабекова было объявлено на расширенном заседании фракции, в котором приняли участие депутаты Верховной Рады и представители местной власти.

Назначение оценивается как показатель успешной интеграции азербайджанской общины в украинское общество и растущей активности в общественно-политической жизни страны. Агабеков становится одним из заметных представителей нового поколения политиков в Украине с азербайджанскими корнями.