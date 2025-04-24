Известные путешественники из 30 стран начали поездку в Карабах

Сегодня началась поездка в Карабах путешественников из 30 стран мира - США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает Day.Az, группу, в которую входят путешественники, представляющие 6 континентов, возглавляет всемирно известный путешественник и основатель клуба NomadMania Гарри Митсидис (https://nomadmania.com, https://harrymitsidis.com).

Путешественники пробудут в Карабахе и Восточном Зангезуре в течение трех дней, наблюдая за проводимыми масштабными восстановительными и строительными работами, а также разрушениями, совершенными Арменией во время оккупации.

Отметим, что после окончания 44-дневной Отечественной войны в течение 5 лет в Карабах и Восточный Зангезур совершили 12 поездок обширные делегации крупнейших мировых международных туристических сетей - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия). Эта поездка является 13-м групповым визитом иностранных путешественников в Карабах.