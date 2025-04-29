https://news.day.az/society/1748695.html В Азербайджане пересмотрели ставки за юридические услуги В Азербайджане увеличена сумма гонорара защитнику (адвокату) за оказание юридической помощи за счет государства. Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно решению, размер платы за юридическую помощь увеличен с 6 до 11 манатов за каждый час работы.
В Азербайджане пересмотрели ставки за юридические услуги
В Азербайджане увеличена сумма гонорара защитнику (адвокату) за оказание юридической помощи за счет государства.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, размер платы за юридическую помощь увеличен с 6 до 11 манатов за каждый час работы.
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