https://news.day.az/society/1748695.html

В Азербайджане пересмотрели ставки за юридические услуги

В Азербайджане увеличена сумма гонорара защитнику (адвокату) за оказание юридической помощи за счет государства. Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно решению, размер платы за юридическую помощь увеличен с 6 до 11 манатов за каждый час работы.