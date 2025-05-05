TikTok стал удобной площадкой для мошенников

Жительница города Билясувар Дурдана Бахышова стала жертвой интернет-мошенников при попытке получить онлайн-кредит в размере 5000 манатов.

Как сообщает Day.Az с ссылкой на Xəzər Xəbər, в TikTok она наткнулась на номер телефона, который, как ей показалось, принадлежал сотруднику одного из банков.

"Я позвонила по указанному номеру. Там сказали, что перед выдачей кредита необходимо сначала перевести 70 манатов. Мне пообещали, что после этого на карту поступит сумма кредита. Я отправила деньги, но ничего не получила", - рассказала Бахышова.

После перевода денег мошенники перестали выходить на связь и заблокировали номер женщины.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана предостерегли граждан от доверия сомнительным объявлениям в соцсетях о "легких" кредитах. Ведомство напомнило, что категорически запрещается передавать посторонним свои личные данные и реквизиты банковских карт.