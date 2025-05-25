https://news.day.az/society/1755504.html Вниманию водителей: на дорогах ухудшится видимость В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на отдельных автодорогах ожидается ограничение видимости. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 26 мая в горных и предгорных районах страны прогнозируется туман и дожди, в связи с чем дальность видимости на трассах может снизиться до 500-1 000 метров.
Вниманию водителей: на дорогах ухудшится видимость
В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на отдельных автодорогах ожидается ограничение видимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 26 мая в горных и предгорных районах страны прогнозируется туман и дожди, в связи с чем дальность видимости на трассах может снизиться до 500-1 000 метров.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по этим участкам дорог.
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