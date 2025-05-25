В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на отдельных автодорогах ожидается ограничение видимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 26 мая в горных и предгорных районах страны прогнозируется туман и дожди, в связи с чем дальность видимости на трассах может снизиться до 500-1 000 метров.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по этим участкам дорог.