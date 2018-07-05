В Москве появится дополнительная фан-зона ЧМ-2018
5 июля 2018 15:32 137
В Москве во время чемпионата мира - 2018 появится дополнительная фан-зона для болельщиков, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, дополнительная фан-зона расположится около стадиона "Спартак".
"Фан-зона ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - заявил он.
На территории фан-зоны будет установлено восемь экранов для просмотра матчей мундиаля. Ее открытие ожидается 7 июля в 15.00 по бакинскому времени.
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