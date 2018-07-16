ЧМ-2018 стал третьим в истории по количеству забитых мячей

На чемпионате мира - 2018 было забито 169 мячей. Более результативными были розыгрыши турнира во Франции в 1998 году и в Бразилии в 2014-м (по 171 голу), передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Стоит отметить, что из 169 мячей, забитых на ЧМ-2018, 73 стали результатом розыгрыша стандартных положений - угловых, штрафных ударов и пенальти. Доля голов со стандартов составила 43%. Это лучший показатель после мирового первенства 1966 года, который проходил в Англии.

В финальном матче турнира сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Встреча проходила на стадионе "Лужники" в Москве.

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