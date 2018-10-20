Азербайджанский боец ММА нокаутировал россиянина в Москве - ВИДЕО

В со-главном бою турнира Fights Nights Global 90, который в данный момент проходит в Москве, состоялся поединок топовых тяжеловесов организации Али Исаева и Александра Гладкова. Исаев провел лишь три поединка по профессиональному ММА, но известен, в первую очередь, как золотой медалист чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе. Гладков же имеет в послужном списке 10 побед и 2 поражения, в последнем бою Александр уступил бывшему бойцу UFC Виктору Пеште, передает Day.Az со ссылкой на fightnews.info.

Бойцы начали поединок крайне осторожно, оставаясь на дальней дистанции. В течении трех минут ни Исаев, ни Гладков не сделали ровным счетом ничего. Разве что, Али нанес несколько лоукиков, которые никоим образом не беспокоили Александра.

Развязка наступила на отметке 3:13 первого раунда, когда Исаев взорвался молниеносной "вертушкой" в голову Гладкова, который рухнул на настил клетки и уже не сумел продолжить сопротивление. После непродолжительного добивания в исполнении Али, рефери остановил поединок. Напомним, что рост Али составляет 190 см, а вес - 120 кг, поэтому с учетом его борцовского бэкграунда, мало кто ожидал от него такой техники, в том числе и Гладков.

Результат: победа Али Исаева техническим нокаутом в первом раунде (3:13).

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