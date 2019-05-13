Набрав в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 97 очков, "Ливерпуль" установил рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Об этом сообщает Squawka.

Красные стали лучшей командой в истории среди тех, которые занимали вторые места в чемпионатах большой пятёрки. Подопечные Юргена Клоппа превзошли результат "Реала" сезона-2009/10. Тогда "сливочные" под руководством Мануэля Пеллегрини завершили сезон вторыми в Примере с показателем в 96 очков. Команду чилийского специалиста обошла "Барселона", набравшая на 3 очка больше, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Текущий сезон "Ливерпуль" завершил сезон без завоёванных трофеев на национальном уровне. Тем не менее подопечные Клоппа имеют шанс выиграть Лигу чемпионов, в финале которой они сыграют с "Тоттенхэм Хотспур".

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