Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор уверен, что проведет реванш против обладателя титула в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что случилось, то случилось, бой прошел, поединок окончен. Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу, чтобы немного пошуметь. Но как только он это сделал, он спрятался. Я бы сказал сбежал, потому что они и есть крысы", - цитирует Макгрегора bjpenn.com.

Ирландец отметил, что с уважением относится к победе соперника.

"Но давайте посмотрим, что будет в следующий раз. Уверен, что будет еще раз. Давайте. Я скромен в победе и поражении. В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл", - добавил Макгрегор.