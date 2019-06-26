Азербайджанские гимнасты, завершившие свои выступления на соревнованиях в рамках II Европейских игр "Минск-2019", вернулись в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии встречи спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги по цеху, представители спортивной общественности, а также родные и близкие гимнастов.

Члены сборной команды Азербайджана по акробатической гимнастике - смешанная пара Рухидиль Гурбанлы - Абдулла Аль-Машайхи завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на Евроиграх "Минск-2019" .

Рухидиль Гурбанлы - Абдулла Аль-Машайхи с результатом 28.830 балла заняли второе место в программе динамических упражнений, в соревнованиях по комбинированным упражнениям они набрали 29.540 балла и завоевали серебряную медаль, также в программе балансовых упражнений пара завоевала "бронзу" с результатом 28.160 балла.

По приезду в Баку главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова, а также медалисты вторых Европейских игр "Минск-2019" Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи поделились впечатлениями и рассказали о том, как прошли соревнования.

Наряду с этим Зохра Агамирова, представлявшая нашу страну на Евроиграх "Минск-2019" в индивидуальной программе по художественной гимнастике, набрав 72.400 балла в многоборье расположилась на восьмом месте. Команда Азербайджана по художественной гимнастике в групповых упражнениях, в состав которой вошли Алия Пашаева, Зейнаб Гумметова, Дарья Сорокина, Айшан Байрамова и Диана Ахмедбейли, набрав в многоборье 44.975 балла, расположилась на шестой позиции.

В соревнованиях по прыжкам на батуте Азербайджан представили Руслан Агамиров и Илья Гришунин, набравшие 47.900 балла в программе синхронных прыжков и занявшие пятое место.

Отметим, что 27, 29 и 30 июня в рамках Евроигр "Минск-2019" пройдут соревнования по спортивной гимнастике. Азербайджан на этих соревнованиях представят Марина Некрасова и Иван Тихонов.

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