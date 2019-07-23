Все ребята отработали уверенно, без грубых ошибок, и это самое главное. В целом я доволен их выступлением. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend тренер сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Геннадий Котельников, комментируя выступление азербайджанских спортсменов на квалификационных соревнованиях в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

"Была проведена определённая работа перед соревнованиями, и то, что мы планировали, почти все сделали. Есть небольшие моменты, которые надо доработать. Надеемся, что попадем в финалы и там покажем то, что еще не сделали. Постараемся завоевать медали", - сказал тренер.

По словам Котельникова, в соревнованиях участвуют сильные гимнасты.

"На соревнованиях выступают лучшие европейские спортсмены, поэтому сегодня четко будет виден результат нашей работы", - сказал он.

Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" пройдут 23-27 июля. Азербайджан на них представляют четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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