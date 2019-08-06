Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косельни намерен покинуть команду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Француз недоволен, что клуб предложил ему продлить контракт лишь на один год. Как сообщает Mirror, Лоран именно по этой причине не поехал в турне по США и теперь настаивает на смене команды. В его услугах заинтересованы "Лион", "Бордо" и "Ренн".

Стоит отметить, что Косельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. С "канонирами" француз завоевал три Кубка и два Суперкубка Англии.

Соглашение Лорана с лондонцами действует до лета следующего года.

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