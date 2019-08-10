Мюнхенская "Бавария" достигла договоренности с миланским "Интером" об аренде хорватского футболиста Ивана Перишича с правом выкупа по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в материале, немецкий клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду 30-летнего полузащитника и получит возможность приобрести его за 20 миллионов в конце сезона. Также утверждается, что "Бавария" будет выплачивать зарплату Перишичу в полном объеме в сезоне-2019/20. Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медосбледование.

Перишич в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Интер" во всех турнирах, забил девять голов. Ранее он выступал за немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Вольфсбург", бельгийские "Брюгге" и "Руселаре". В составе сборной Хорватии Перишич стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.