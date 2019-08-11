https://news.day.az/sport/1146452.html Желавший сфотографироваться с Салахом мальчик разбил нос о фонарный столб
Желавший сфотографироваться с Салахом мальчик разбил нос о фонарный столб
Юный болельщик "Ливерпуля" Луи Фаулер врезался в фонарный столб и разбил нос, когда бежал за машиной нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Об этом сообщает в Instagram Sky Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
11-летний фанат вместе с братом Исааком хотели сфотографироваться с египетским нападающим, но Луи получил травму. Салах заметил пострадавшего болельщика, остановил автомобиль и сделал с братьями совместное фото.
@mosalah stops for a fan who knocked himself out trying to get his attention!Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
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