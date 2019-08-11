Юный болельщик "Ливерпуля" Луи Фаулер врезался в фонарный столб и разбил нос, когда бежал за машиной нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Об этом сообщает в Instagram Sky Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

11-летний фанат вместе с братом Исааком хотели сфотографироваться с египетским нападающим, но Луи получил травму. Салах заметил пострадавшего болельщика, остановил автомобиль и сделал с братьями совместное фото.