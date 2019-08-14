Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили Алексис Санчес может покинуть Англию. На одной из тренировок чилиец разругался с молодым партнером по команде Мэйсоном Гринвудом, который в игровом моменте жестко сыграл против него. У Санчеса сдали нервы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

То тренировочное занятие стало для чилийского форварда одним из первых после его восстановления от мышечного повреждения, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на The Sun. Дела у Санчеса не складываются, и он может и вовсе сменить клуб. Известно, что он может продолжить карьеру в "Роме". Если же он не покинет "Юнайтед", то его переведут в дубль.

Напомним, что Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, куда он перешел из лондонского "Арсенала". За 45 матчей в составе "красных дьяволов" он смог отличиться пятью голами и девятью результативными передачами.