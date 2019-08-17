Форвард "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис принес своей команде победу над "Барселоной" в матче первого тура испанской Примеры. Адурис забил на 89-й минуте ударом ножницами через себя. Форвард отличился уже через минуту после выхода на замену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, Адурис забивает уже в 15-м сезоне Примеры подряд. Нападающий "Атлетика" повторил рекорд капитана "Барселоны" Лионеля Месси. К слову, форвард "Барсы" этот матч пропускал из-за травмы. Месси впервые за 10 лет пропустил старт чемпионата Испании.

Первый гол 38-летний Адурис забил в Примере в сезоне 2005/06. Всего на счету испанца 158 голов в 430 матчах лиги. За свою карьеру он успел поиграть в "Вальядолиде", "Мальорке" и "Валенсии". Текущий станет для него последним в карьере.

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