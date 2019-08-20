Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовой категории, опубликованного на официальном сайте промоушена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ранее Хабиб занимал третью позицию. Первое место в рейтинге занимает американец Джон Джонс, обладатель титула в полутяжелом весе. На третьей строчке располагается чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо.

Американец Стипе Миочич, одержавший победу над соотечественником Даниэль Кормье в поединке за пояс в тяжелой весовой категории, поднялся на семь позиций и теперь располагается на четвертой строчке. Потерявший титул Кормье, наоборот, опустился на шесть мест и теперь находится на седьмой строчке.

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