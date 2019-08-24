Уругвайский полузащитник итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкур в ближайшее время может оказаться в испанской "Барселоне". Туринский клуб готов расстаться с футболистом за 60 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если стороны договорятся, "старая синьора" получит лишь половину суммы от сделки. Остальные 30 миллионов достанется аргентинскому клубу "Бока Хуниорс", который владеет 50% прав на уругвайского футболиста.

Напомним, что 22-летний Бентанкур перешел в "Ювентус" летом 2017 года. На данный момент он провел 67 игр за итальянскую команду, забив в них два мяча и отдав три голевые передачи.

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