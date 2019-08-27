Сын лидера "Барселоны" Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонской команды в матче второго тура чемпионата Испании против "Бетиса". Видеозапись появилась на странице FootballJoe в Twitter, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

На кадрах запечатлено, как 3-летний мальчик закричал и радостно вскинул руки, когда Набиль Фекир поразил ворота "Барселоны". Сидевший рядом с семьей Месси уругвайский нападающий Луис Суарес с серьезным лицом высказал мальчику претензию, однако это оказалось шуткой, после чего все засмеялись.

Отметим, что встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился французский форвард Антуан Гризманн.

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