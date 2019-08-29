"Барселона" и "Пари Сен-Жермен" согласовали трансфер Неймара. Бразильский нападающий вернется в "Барселону" в ближайшие дни, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на итальянского Джанлуку Ди Марцио, клубы сумели договориться между собой. Неймар в скором времени вернется в "Барселону", откуда ушел два года назад. Подробности сделки пока неизвестны.

Неймар был куплен "ПСЖ" у "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Нынешним летом бразилец неоднократно заявлял о своём нежелании играть во французском клубе и говорил, что хочет снова выступать в "Барсе".

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