https://news.day.az/sport/1152039.html Бывший чемпион UFC поборол быка на родео - ВИДЕО
Бывший чемпион UFC поборол быка на родео - ВИДЕО
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Люк Рокхолд поборол быка на родео. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рокхолд схватил животное за шею и сумел повалить его.
Американец становился обладателем титула чемпиона в среднем весе. На его счету 21 поединок по правилам MMA, в которых он одержал 16 побед и 5 раз потерпел поражение. В последнем поединке UFC Рокхолд проиграл поляку Яну Блаховичу нокаутом.
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